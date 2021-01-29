Тренер сборной России оценил шансы Непряевой выступить на ЧМ

Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко оценил шансы Натальи Непряевой выступить на чемпионате мира, который пройдет с 25 февраля по 7 марта в Германии, передает РИА «Новости».

Напомним, спортсменка получила травму 29 января, упав во время индивидуальной гонки.

«У Натальи перелом двух костей, возможно, один осколочный. Думаю, у нее очень мало перспектив выступить на чемпионате мира. Ее ждет операция, которая сопряжена с установкой пластины на 30 дней», — сказал Бородавко.

Специалист отметил, что сейчас обсуждается вопрос о скорейшей транспортировке спортсменки в Москву.

Ранее Елена Вяльбе рассказала, что у Непряевой диагностирован перелом.