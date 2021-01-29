Плющенко показал, как его ученики исполняют двойной аксель

Тренер по фигурному катанию Евгений Плющенко показал в Instagram, как его ученики исполняют двойной аксель c руками назад.



«Новые фишки — двойной аксель с руками назад. Попробуй повтори. Вероника Жилина и Никита Сарновский начали эстафету. Кто следующий? За лучшие попытки — приз от «Ангелов Плющенко», — подписал ролик специалист.



Напомним, Плющенко является двукратным олимпийским чемпионом.

Ранее Плющенко оценил состояние Алены Косторной.