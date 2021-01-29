Плющенко показал, как его ученики исполняют двойной аксель
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Тренер по фигурному катанию Евгений Плющенко показал в Instagram, как его ученики исполняют двойной аксель c руками назад.
«Новые фишки — двойной аксель с руками назад. Попробуй повтори. Вероника Жилина и Никита Сарновский начали эстафету. Кто следующий? За лучшие попытки — приз от «Ангелов Плющенко», — подписал ролик специалист.
Напомним, Плющенко является двукратным олимпийским чемпионом.
Ранее Плющенко оценил состояние Алены Косторной.