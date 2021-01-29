Норвежскому лыжнику запретили обгонять Большунова

Норвежский лыжник Йоханесс Клебо поделился впечатлениями от индивидуальной гонки, которая прошла 29 января в рамках этапа Кубка мира, передает NRK.

«Мне строго приказали не обгонять Большунова. Мне нужно было держаться сзади и не помогать ему. Я просто держался за его спиной», — сказал Клебо.



Напомним, Большунов стал победителем заезда. Он стартовал позже Клебо, но на дистанции смог опередить спортсмена из Норвегии.

Ранее Большунов выиграл индивидуальную гонку на этапе Кубка мира.