Норвежец Крюгер прокомментировал победу Большунова на этапе КМ

Норвежский лыжник Симен Хегстад Крюгер прокомментировал победу россиянина Александра Большунова в индивидуальной гонке на этапе Кубка мира в Фалуне, передает NRK.

«Я был близок к победе. Когда ты находишься так близко, то хочется победить. Но все равно я могу быть доволен. Это лучшее, что я показал в этом сезоне», — сказал Крюгер.

Норвежец занял второе место, отстав от Большунова на 1,8 секунды.



Ранее Большунов выиграл индивидуальную гонку на этапе Кубка мира.