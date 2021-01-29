Названы сроки согласования состава сборной России по биатлону на ЧМ

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) согласует состав сборной России на чемпионат мира на следующей неделе, сообщает ТАСС со ссылкой на Международный союз биатлонистов (IBU).

Из-за санкций WADA россияне выступят на предстоящем турнире без государственных символов. Союз биатлонистов России (СБР) должен передать IBU расширенную заявку национальной команды на тот случай, если кто-то из спортсменов не будет допущен к соревнованиям.

«Процесс уже идет, но он потребует времени. На этой неделе решения не будет», — заявили в IBU.

Ранее сообщалось, что сборная России выступит на чемпионате мира под флагом СБР и гимном IBU.