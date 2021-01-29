Финский лыжник принял извинения Большунова

Финский лыжник Йони Мяки принял извинения россиянина Александра Большунова.

На последней прямой эстафетной гонки на шестом этапе Кубка мира в Лахти финн подрезал россиянина. В ответ Большунов отмахнулся и ударил его палкой, а после финиша врезался в соперника. За неспортивное поведение команда россиянина была дисквалифицирована.

«Говорил ли я с Большуновым? Нет, пока что мы не разговаривали. Но я принимаю его извинения. Если я встречусь с ним, то пожелаю удачи», — цитирует Мяки Expressen.

Ранее Большунов назвал победу в индивидуальной гонке ответом на инциденты в Лахти.