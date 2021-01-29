Большунов назвал победу в индивидуальной гонке ответом на инциденты в Лахти

Российский лыжник Александр Большунов высказался о победе в индивидуальной гонке на седьмом этапе Кубка мира в шведском Фалуне.

«Это лучший ответ после того, что случилось в Лахти. Когда нас прессуют и критикуют, мы становимся сильнее. Поэтому, ребята, делайте больше, а я в свою очередь буду становиться сильнее, буду доказывать все своими результатами», — заявил Большунов в эфире телеканала «Матч ТВ».

В скиатлоне на шестом этапе Кубка мира в Лахти Большунов шел в группе лидеров, однако после падения он опустился на пятое место, отстав от лидера, норвежца Эмиля Иверсена, на 20,9 секунды.

На следующий день в эстафетной гонке финский спортсмен Йони Мяки подрезал россиянина на последней прямой. Большунов отмахнулся и ударил лыжника палкой, а после финиша врезался в соперника. За неспортивное поведение команда россиянина была дисквалифицирована.

Ранее трехкратный олимпийский чемпион в лыжных гонках норвежец Йоханнес Клебо высказался о поведении Большунова.