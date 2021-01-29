Большунов выиграл индивидуальную гонку на этапе Кубка мира

Российский лыжник Александр Большунов стал победителем в индивидуальной гонке на седьмом этапе Кубка мира в шведском Фалуне.

Спортсмен прошел дистанцию 15 км за 32 минуты 33,3 секунды. Вторым стал представитель Норвегии Симен Хегстад Крюгер (+1,8). Третье место занял его соотечественник Сьюр Рете (+25,1).

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию гонки.

Седьмой этап Кубка мира по лыжным гонкам в шведском Фалуне проходит с 29 по 31 января.

Ранее сообщалось, что Финская лыжная ассоциация приняла извинения Большунова.

Лыжные гонки. Кубок мира. 7-й этап. Фалун

Индивидуальная гонка, 15 км

1. Александр Большунов (Россия) — 32.33,3

2. Симен Хегстад Крюгер (Норвегия) — +1,8

3. Сьюр Рёте (Норвегия) — +25,1