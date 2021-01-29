Большунов выиграл индивидуальную гонку на этапе Кубка мира
Антон Борисов
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Российский лыжник Александр Большунов стал победителем в индивидуальной гонке на седьмом этапе Кубка мира в шведском Фалуне.
Спортсмен прошел дистанцию 15 км за 32 минуты 33,3 секунды. Вторым стал представитель Норвегии Симен Хегстад Крюгер (+1,8). Третье место занял его соотечественник Сьюр Рете (+25,1).
«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию гонки.
Седьмой этап Кубка мира по лыжным гонкам в шведском Фалуне проходит с 29 по 31 января.
Ранее сообщалось, что Финская лыжная ассоциация приняла извинения Большунова.
Лыжные гонки. Кубок мира. 7-й этап. Фалун
Индивидуальная гонка, 15 км
1. Александр Большунов (Россия) — 32.33,3
2. Симен Хегстад Крюгер (Норвегия) — +1,8
3. Сьюр Рёте (Норвегия) — +25,1