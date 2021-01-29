Ларионов возглавит сборную России по хоккею на третьем этапе Евротура
Антон Борисов
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Наставник молодежной сборной России по хоккею Игорь Ларионов будет исполнять обязанности главного тренера первой команды на Шведских хоккейных играх, сообщает Федерация хоккея России в Twitter.
Третий этап Евротура пройдет с 11 по 14 февраля. Сборная России встретится с командами Финляндии (12 февраля), Швеции (13 февраля) и Чехии (14 февраля).
Ранее Ларионов высказался о выступлении на молодежном чемпионате мира по хоккею 2021 года.
Изучаем состав на Шведские хоккейные игры!— Хоккей России (@russiahockey) January 29, 2021
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Расписание матчей нашей сборной, время мск:
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��11 февраля, четверг
17:00 Россия – Финляндия
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��13 февраля, суббота
18:00 Швеция – Россия
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��14 февраля, воскресенье
14:00 Россия – Чехия
⠀#россиявмоемсердце pic.twitter.com/3VJ8Kz3PMB