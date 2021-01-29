УЕФА прокомментировал информацию об изменении формата Лиги чемпионов

Пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) сообщила, что организация проводит консультации по вопросу возможного изменения формата Лиги чемпионов.

29 января издание AS опубликовало материал о том, что УЕФА готов предложить ведущим клубам континента пересмотреть структуру Лиги чемпионов.

«Как неоднократно заявлял УЕФА, в настоящее время проводятся широкие консультации со всеми заинтересованными сторонами и никакого решения по этой теме принято не было», — цитирует представителя пресс-службы УЕФА ТАСС.

Ранее сообщалось, что глава УЕФА Александер Чеферин ведет переговоры с мадридским «Реалом», туринским «Ювентусом», «Манчестер Юнайтед», «Пари Сен-Жермен» и стамбульским «Фенербахче».