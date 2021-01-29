«Формула-1» опубликовала календарь сезона-2021

«Формула-1» опубликовала календарь этапов сезона-2021.

На официальном сайте «королевских гонок» сообщается, что первый этап нового сезона пройдет в Бахрейне. Гонка запланирована на 28 марта. Начало — 18.00 мск. Гран-при России завершится 26 сентября. Последняя гонка сезона пройдет в Абу-Даби 12 декабря.

Отмечается, что организаторы отказались от идеи смещать старт гонок на десять минут относительно начала часа.

Также «Формула-1» сократила длительность первой и второй свободных практик с 90 до 60 минут.

Ранее сообщалось, что этапы «Формулы-1» в Монако, Азербайджане и Канаде могут отменить.

Календарь «Формулы-1» сезона-2021:

1. Гран-при Бахрейна — 28 марта – 18.00 мск

2. Гран-при Эмилии-Романьи — 18 апреля – 16.00 мск

3. Этап будет определен позднее — 2 мая

4. Гран-при Испании — 9 мая – 16.00 мск

5. Гран-при Монако — 23 мая – 16.00 мск

6. Гран-при Азербайджана — 6 июня – 15.00 мск

7. Гран-при Канады — 13 июня – 21.00 мск

8. Гран-при Франции — 27 июня – 16.00 мск

9. Гран-при Австрии — 4 июля – 16.00 мск

10. Гран-при Великобритании — 18 июля – 17.00 мск

11. Гран-при Венгрии — 1 августа – 16.00 мск

12. Гран-при Бельгии — 29 августа – 16.00 мск

13. Гран-при Нидерландов — 5 сентября – 16.00 мск

14. Гран-при Италии — 12 сентября – 16.00 мск

15. Гран-при России — 26 сентября -15.00 мск

16. Гран-при Сингапура — 3 октября – 15.00 мск

17. Гран-при Японии — 10 октября – 08.00 мск

18. Гран-при США — 24 октября – 22.00 мск

19. Гран-при Мексики — 31 октября – 22.00 мск

20. Гран-при Бразилии — 7 ноября – 20.00 мск

21. Гран-при Австралии — 21 ноября – 09.00 мск

22. Гран-При Саудовской Аравии — 5 декабря – 19.00 мск

23. Гран-при Абу-Даби — 12 декабря – 16.00 мск.