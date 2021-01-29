Дзюба и Лунев вылечились от коронавируса

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Футболисты петербургского «Зенита» Андрей Лунев и Артем Дзюба сдали отрицательные тесты на коронавирус, сообщает «Матч ТВ».

По информации источника, в скором времени игроки вылетят в Дубай, где 31 января сине-бело-голубые начнут второй зимний сбор, который продлится до 12 февраля.

На втором сборе «Зенит» проведет товарищеский матч с армянским «Пюником».

Ранее главный тренер петербургской команды Сергей Семак рассказал о состоянии заразившегося коронавирусом Дзюбы.