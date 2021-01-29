Объявлена дата проведения Гран-при России по фигурному катанию

Международный союз конькобежцев (ISU) опубликовал на официальном сайте календарь этапов Гран-при по фигурному катанию.

Соревнования в Москве пройдут с 26 по 28 ноября. Первый этап состоится в США с 22 по 24 октября, а точное место будет обявлено позднее. Финал Гран-при запланирован в японской Осаке с 9 по 12 декабря.

Календарь Гран-при сезона-2021/22:

22-24 октября — Гран-при США (место проведения будет объявлено позднее)

29-31 октября — Гран-при Канады (Ванкувер)

5-7 ноября — Гран-при Китая (Чунцин)

12-14 ноября — Гран-при Японии (место проведения будет объявлено позднее)

19-21 ноября — Гран-при Франции (Гренобль)

26-28 ноября — Гран-при России (Москва)

9-12 декабря — финал Гран-при (Осака, Япония).

Ранее сообщалось, что организаторы решили не переносить чемпионат мира по фигурному катанию в Стокгольме.