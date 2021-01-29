Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) разрабатывает новый формат Лиги чемпионов, сообщает AS.

По информации издания, организация уже ведет переговоры с мадридским «Реалом», туринским «Ювентусом», «Манчестер Юнайтед», «Пари Сен-Жермен» и стамбульским «Фенербахче». Глава УЕФА Александер Чеферин готов предоставить ведущим клубам континента более влиятельную роль в турнире, а также новую систему доходов. Отмечается, что соглашение может привести к созданию новой компании, долю в которой будут иметь и УЕФА, и клубы-участники.

Если сторонам удастся договориться, то новый девятилетний проект должен стартовать в 2024 году. Однако в том случае, если УЕФА и клубы придут к единому мнению раньше, новый формат Лиги чемпионов появится в 2023 или даже 2022 году.

При этом из-за нового турнира пострадают национальные чемпионаты. По слухам, число команд европейских топ-лиг может сократиться до 16 клубов.

Ранее сообщалось, что английские клубы получат до €350 млн при вступлении в Суперлигу.