Губерниев показал подарок, который не успел передать Лановому
Антон Борисов
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Комментатор Дмитрий Губерниев высказался о смерти народного артиста СССР Василия Ланового.
В начале января актер был госпитализирован с коронавирусом, а позднее у него начались осложнения. Лановой умер 28 января в возрасте 87 лет.
«Умер наш родной Василий Лановой! Гениальный, народный! В больнице он смотрел лыжи и биатлон, переживал за наших ребят! Я очень хотел сделать ему подарок, передать чемпионский биб от Александра Большунова, но не успел», — написал Губерниев в Instagram.
Лановой известен по фильмам «Алые паруса», «Офицеры», «Война и мир», «Анна Каренина», «Семнадцать мгновений весны» и многим другим.
Ранее сборной России выразила соболезнования в связи со смертью Ланового.