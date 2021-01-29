Сборная России выразила соболезнования в связи со смертью Ланового
Антон Борисов
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Пресс-служба сборной России по футболу выразила соболезнования в связи со смертью народного артиста России Василия Ланового.
В начале января актер был госпитализирован с коронавирусом, а позднее у него начались осложнения. Лановой умер 28 января в возрасте 87 лет.
«Скончался народный артист СССР Василий Лановой. Соболезнуем родным и близким великого актера», — говорится в сообщении, опубликованном на официальной странице команды в Twitter.
Лановой известен по фильмам «Алые паруса», «Офицеры», «Война и мир», «Анна Каренина», «Семнадцать мгновений весны» и многим другим.
Скончался народный артист СССР Василий Лановой. Соболезнуем родным и близким великого актера. pic.twitter.com/DKE0wpVWWf— Сборная России (@TeamRussia) January 28, 2021