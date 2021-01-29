«Оттава» уступила «Ванкуверу» и продлила серию поражений в НХЛ

«Ванкувер Кэнакс» нанес поражение «Оттаве Сенаторз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча, прошедшая в Ванкувере, завершилась со счетом 4:1 в пользу хозяев. В составе победителей дубль оформил Брок Безер, также отличились Элиас Петтерссон и Таннер Пирсон. У гостей шайбу забросил Тома Шабо.

Для команды из столицы это поражение стало седьмым кряду в нынешнем регулярном чемпионате.

Ранее сообщалось, что «Аризона Койотс» оказалась сильнее «Анахайм Дакс».

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Ванкувер Кэнакс» (Ванкувер, Канада) — «Оттава Сенаторз» (Оттава, Канада) — 4:1 (2:0, 1:1, 1:0)

1:0 — Безер (Миллер, Хьюз) — 05:30 (5x4)

2:0 — Петтерссон (Безер, Хьюз) — 10:49

3:0 — Безер (Петтерссон, Холтби) — 24:32

3:1 — Шабо — 34:15

4:1 — Пирсон (Хегландер) — 41:47