«Сан-Хосе» проиграл «Колорадо» в матче НХЛ

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Колорадо Эвеланш» победил «Сан-Хосе Шаркс».

Встреча прошла в Денвере на арене «Болл» при пустых трибунах и завершилась победой хозяев со счетом 3:0.



В составе победителей заброшенными шайбами отметились Андре Бураковски и Назем Кадри, оформивший дубль на свой лицевой счет.



Ранее сообщалось, что Евгений Малкин вышел на второе место по числу матчей за «Питтсбург».