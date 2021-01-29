«Сан-Хосе» проиграл «Колорадо» в матче НХЛ
Вадим Балканов
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В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Колорадо Эвеланш» победил «Сан-Хосе Шаркс».
Встреча прошла в Денвере на арене «Болл» при пустых трибунах и завершилась победой хозяев со счетом 3:0.
В составе победителей заброшенными шайбами отметились Андре Бураковски и Назем Кадри, оформивший дубль на свой лицевой счет.
Ранее сообщалось, что Евгений Малкин вышел на второе место по числу матчей за «Питтсбург».