35 сейвов Василевского не спасли «Тампу» от поражения «Каролине»

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Каролина Харрикейнс» оказалась сильнее «Тампы-Бэй Лайтнинг».

Встреча прошла в Роли на арене «Пи-Эн-Си» при пустых трибунах и завершилась победой хозяев в дополнительное время со счетом 1:0.

В составе победителей единственную шайбу на свой лицевой счет оформил чешский нападающий Мартин Нечас.

Российский голкипер «молний» Андрей Василевский отразил 35 из 36 бросков по своим воротам.

Ранее сообщалось, что Евгений Малкин вышел на второе место по числу матчей за «Питтсбург».