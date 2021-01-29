Панарин стал первой звездой матча «Баффало» — «Рейнджерс»

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Йорк Рейнджерс» оказался сильнее «Баффало Сейберс».

Встреча прошла в Баффало на арене «КиБанк Центр» при пустых трибунах и завершилась победой гостей в дополнительное время со счетом 3:2.

Российский форвард «Рейнджерс» Артемий Панарин стал первой звездой матча, сумев забросить одну шайбу и отдать одну результативную игру.

Второй звездой был признан вратарь «Баффало» Линус Ульмарк, третьей — нападающий гостей Алексис Ланфьерне.

Ранее сообщалось, что Евгений Малкин вышел на второе место по числу матчей за «Питтсбург».