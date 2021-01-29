«Аризона» переиграла «Анахайм» в игре регулярного сезона НХЛ
Вадим Балканов
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В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Аризона Койотс» оказалась сильнее «Анахайм Дакс».
Встреча прошла в Финиксе на арене «Хила Ривер» при ограниченном количестве зрителей и завершилась победой хозяев со счетом 3:2.
В составе победителей заброшенными шайбами отметились Клэйтон Келлер и Кристиан Дворак, оформивший дубль.
У проигравшей команды отличились Якоб Сильверберг и Дентон Хайнен.
Ранее сообщалось, что Евгений Малкин вышел на второе место по числу матчей за «Питтсбург».