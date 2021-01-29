Московский «Спартак» начал второй тренировочный сбор в Дубае. Об этом сообщает «Матч ТВ».

В общей группе не занимался полузащитник Максим Глушенков, который продолжает восстановление после разрыва крестообразных связок.

30 января подопечные Доменико Тедеско проведут контрольную игру против «Пахтакора». Пробудут красно-белые в ОАЭ до 8 февраля.

Ранее сообщалось, что нападающий московского ЦСКА Адольфо Гайч успешно прошел медосмотр перед переходом в итальянский «Беневенто».