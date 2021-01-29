«Ливерпуль» в гостях обыграл «Тоттенхэм» в матче АПЛ

В очередном матче 20-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) лондонский «Тоттенхэм» уступил «Ливерпулю».

Встреча прошла в столице Великобритании на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» при пустых трибунах и завершилась уверенной победой гостей со счетом 3:1.

В составе победителей забитыми мячами отметились Роберто Фирмино, Трент Александр-Арнольд и Садио Мане.

У проигравшей команды единственный гол на свой лицевой счет оформил Пьер Хейбьерг.

После этого успеха подопечные Юргена Клоппа набрали 37 очков и поднялись на четвертую строчку в турнирной таблице чемпионата Англии.

Ранее генеральный директор казанского «Рубина» Рустем Сайманов подтвердил переговоры по переходу полузащитника петербургского «Зенита» Леона Мусаева.