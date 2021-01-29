«Аталанта» Миранчука сыграет в полуфинале Кубка Италии против «Наполи»
Вадим Балканов
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В заключительном четвертьфинальном матче Кубка Италии «Наполи» оказался сильнее «Специи».
Встреча прошла в Неаполе на стадионе имени Диего Армандо Марадоны и завершилась уверенной победой хозяев со счетом 4:2.
Таким образом, подопечные Дженнаро Гаттузо вышли в полуфинал, где встретятся с «Аталантой» из Бергамо.
В другом полуфинале сыграют миланский «Интер» и туринский «Ювентус».
Ранее сообщалось, что в очередном матче 20-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) лондонский «Тоттенхэм» уступил «Ливерпулю».