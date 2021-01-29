«Штутгарт» презентовал форму с радужной полосой

Немецкий «Штутгарт» на своем официальном сайте презентовал форму с радужной полосой, в которой команда выйдет на поле в матче чемпионата Германии против «Майнца».

Данное событие приурочено к Международному дню памяти жертв Холокоста. Также клуб выпустил заявление, где коснулся жертв нацистских репрессий, в том числе представителей сексуальных меньшинств.

Напомним, что игра «Штутгарт» — «Майнц» состоится 29 января в 22:30 по московскому времени.

Ранее сообщалось, что «Аталанта» сыграет в полуфинале Кубка Италии против «Наполи».