Моуринью проиграл «Ливерпулю» в АПЛ четвертый раз подряд

В очередном матче 20-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) лондонский «Тоттенхэм» уступил «Ливерпулю».

Встреча прошла в столице Великобритании на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» при пустых трибунах и завершилась уверенной победой гостей со счетом 3:1.

Это поражение стало четвертым подряд для главного тренера «шпор» Жозе Моуринью в матчах против мерсисайдского клуба, сообщает Opta.

Неудачная серия «особенного» в играх с ливерпульским клубом началась еще в декабре 2018 года, когда он тренировал «Манчестер Юнайтед».

