Агент хавбека Данило опроверг наличие договоренностей с ЦСКА

Федерико Пасторелло, агент хавбека «Ниццы» Данило Барбозы, опроверг наличие договоренностей о трансфере с московским ЦСКА. Об этом сообщает «СЭ».

По его словам, все решится в ближайшее время.

«Мы ведем переговоры, но до сих пор ничего не решено. Давайте подождем следующих дней», — заявил представитель полузащитника.

Ранее спортивный комментатор Геннадий Орлов оценил переход нападающего Александра Кокорина из московского «Спартака» в итальянскую «Фиорентину».