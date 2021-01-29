Агент хавбека Данило опроверг наличие договоренностей с ЦСКА
Вадим Балканов
Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
Федерико Пасторелло, агент хавбека «Ниццы» Данило Барбозы, опроверг наличие договоренностей о трансфере с московским ЦСКА. Об этом сообщает «СЭ».
По его словам, все решится в ближайшее время.
«Мы ведем переговоры, но до сих пор ничего не решено. Давайте подождем следующих дней», — заявил представитель полузащитника.
Ранее спортивный комментатор Геннадий Орлов оценил переход нападающего Александра Кокорина из московского «Спартака» в итальянскую «Фиорентину».