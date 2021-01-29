Плющенко рассказал о работе над новой произвольной программой Косторной

Тренер по фигурному катанию Евгений Плющенко рассказал о работе над новой произвольной программой чемпионки Европы Алены Косторной. Соответствующий пост двукратный олимпийский чемпион опубликовал в своем Instagram.

«В гостях и по рабочему визиту в академию «Ангелы Плющенко» приезжал Александр Рафаилович Лакерник. Проанализировали программы наших спортсменов в преддверии предстоящих стартов.

Разобрали новую произвольную программу Алены Косторной. Важно, что все остались довольны результатом!» — написал специалист.

Ранее сообщалось, что Международный союз конькобежцев (ISU) и организационный комитет чемпионата мира по фигурному катанию 2021 года в Стокгольме (Швеция) не стали отменять турнир или переносить сроки его проведения.