Плющенко оценил состояние Косторной

Тренер по фигурному катанию Евгений Плющенко рассказал о состоянии чемпионки Европы Алены Косторной. Соответствующий пост двукратный олимпийский чемпион опубликовал в своем Instagram.

«Алена восстанавливается, настрой хороший. Сергей Александровичу и ее хореографу Ше-Линн Бурн интересно искать новые идеи — это, безусловно, шаг вперед! Пока все идет по плану и в штатном режиме.

Все довольны, и Алена улыбается — это так же важно, потому что у нее был сложный период восстановления после болезни, но характер и желание есть.

Будем работать и совершенствоваться дальше!» — написал специалист.

Ранее сообщалось, что Международный союз конькобежцев (ISU) и организационный комитет чемпионата мира по фигурному катанию 2021 года в Стокгольме (Швеция) не стали отменять турнир или переносить сроки его проведения.