Малкин вышел на второе место по числу матчей за «Питтсбург»

Нападающий Евгений Малкин вышел на второе место по числу матчей за клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Питтсбург Пингвинз». Об этом сообщает аккаунт StatsCentre в Twitter.

Игра регулярного чемпионата против «Бостон Брюинз» стала для воспитанника магнитогорской школы хоккея 915-й в составе «Пенс». По этому показателю форвард сравнялся с Марио Лемье.

Лидирует же данном в списке канадец Сидни Кросби. Он выходил в свитере «Пингвинз» 992 раза.

Ранее сообщалось, что магнитогорский «Металлург» обыграл московский «Спартак» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

