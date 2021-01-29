Капризов забросил вторую шайбу в сезоне НХЛ

В эти минуты идет матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между «Миннесотой Уайлд» и «Лос-Анджелес Кингз».

На 13-й минуте первого периода российский форвард хозяев Кирилл Капризов забросил свою вторую шайбу в нынешнем сезоне. Ассистировали 23-летнему нападающему Айан Кол и Маркус Йоханссон.

После первой двадцатиминутки «Миннесота» ведет в счете — 3:0.

Ранее сообщалось, что российский нападающий Евгений Малкин вышел на второе место по числу матчей за «Питтсбург Пингвинз».