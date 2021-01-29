«Ливерпуль» впервые в 2021 году забил два мяча в одном матче АПЛ
Вадим Балканов
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В эти минуты идет матч 20-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) между лондонским «Тоттенхэмом» и «Ливерпулем».
К 57-й минуте счет в матче 1:2 в пользу гостей. У мерсисайдцев отличились Роберто Фирмино и Трент Александр-Арнольд.
Подопечные Юргена Клоппа впервые в нынешнем году смогли отличиться более одного раза за матч.
Отметим, что также прервалась серия «Ливерпуля» из пяти игр в АПЛ без забитых мячей.
«Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию игры.
Ранее сообщалось, что полузащитник французской «Ниццы» Данило Барбоза успешно прошел медосмотр перед переходом в московский ЦСКА.