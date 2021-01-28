Комиссия IBU заподозрила в применении допинга россиян, на которых не завели дела

Комиссия Международного союза биатлонистов (IBU) нашла доказательства возможного нарушения антидопинговых правил российскими биатлонистами, в отношении которых не были открыты дела. Об этом сообщается в отчете, опубликованном на официальном сайте организации.

Отмечается, что были выявлены доказательства применения кровяного допинга, попытки скрыть его путем некорректного ведения подробностей тестирования в систему ADAMS, а также пропуск тестирования и раннее завершение карьеры с последующим возвращением.

28 января комиссия IBU признала экс-главу организации в Андерса Бессеберга виновным в сокрытии допинг-проб у российских спортсменов.

Ранее четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов отверг обвинения IBU в коррупции.