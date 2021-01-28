Умер бывший пилот «Формулы-1» Адриан Кампос

Бывший пилот «Формулы-1» Адриан Кампос умер в возрасте 60 лет, сообщает команда Campos Racing в Twitter.

«Сегодня самый печальный день в истории Campos Racing. Наш президент и основатель Адриан Кампос покинул нас. Его сердце перестало биться, но память о нем будет двигателем, который заставит всех нас бороться за продолжение его наследия», — говорится в заявлении.

Кампос выступал в «королевских гонках» с 1987 по 1988 год. Он принял участие в 16 этапах, и лишь в двух гонках спортсмен смог дойти до финиша.

В 1998 году Кампос основал собственную команду, которая выступает в молодежных гоночных сериях.

Ранее умер бывший пилот автогонок в классе «Формулы-1» сэр Стирлинг Мосс.