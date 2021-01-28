Адвокат экс-главы IBU отреагировал на результаты расследования

Адвокат экс-главы Международного союза биатлонистов (IBU) Андерса Бессеберга Норберт Весс высказался о результатах расследования в отношении бывшего функционера.

28 января стало известно, что комиссия IBU признала экс-главу организации виновным в сокрытии положительных допинг-проб российских биатлонистов.

Весс заявил, что австрийская полиция продолжает расследования, и никаких официальных обвинений предъявлено не было.

«Это неправда, что Бессеберг всегда принимал сторону России. Этому нет доказательств. Он известен как непримиримый противник допинга, который всегда выступал за расследования допинговых дел, вне зависимости от национальности подозреваемых», — цитирует адвоката NRK.

Поводом для начала расследования комиссии под руководством Джонатана Тейлора стали обвинения экс-руководителя Московской лаборатории Григория Родченкова в адрес Бессеберга. После австрийские правоохранительные органы Австрии провели обыск в штаб-квартире IBU в Зальцбурге.

Из-за обвинений в коррупции и сокрытии допинг-проб российских биатлонистов Бессеберг был вынужден покинуть пост главы IBU.

Ранее глава Всемирного антидопингового агентства (WADA) Витольд Банька назвал успехом расследование в отношении экс-президента IBU.