Всероссийская федерация легкой атлетики не получила документы по Шубенкову
Антон Борисов
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Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) не получила документы от независимого органа Athletics Integrity Unit (AIU) о применении допинга российским легкоатлетом Сергеем Шубенковым, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник.
27 января СМИ сообщили, что в пробе россиянина был обнаружен запрещенный препарат фуросемид.
«По состоянию на утро четверга ВФЛА не получила официальных документов по Шубенкову. Как только будут какие-либо бумаги, федерация сделает официальное заявление», — сообщил источник.
Ранее Шубенков впервые отреагировал на информацию о положительном допинг-тесте.