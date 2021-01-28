Шубенков впервые отреагировал на информацию о положительном допинг-тесте

Чемпион мира 2015 года в беге с барьерами Сергей Шубенков впервые отреагировал на информацию о найденном в его организме допинге.

27 января СМИ сообщили, что в пробе россиянина был обнаружен запрещенный препарат фуросемид.

По словам Шубенкова, он никогда не использовал допинг для подготовки, а свое отношение к нарушителям антидопинговых правил он не раз высказывал.

«Вся информация про то, что я употреблял фуросемид, и что его обнаружили в пробе — это наглая клевета, выдуманная безымянным «источником»! Такого никогда не было! А новостные ленты бросились задорно репостить вброс, не проверяя, откуда он взялся. Что ж, бывает… проехали», — написал Шубенков в Instagram.

Спортсмен отметил, что ему пришло письмо от независимого дисциплинарного органа Athletics Integrity Unit (AIU), однако оно не имеет отношения к фуросемиду.

Также легкоатлет добавил, что он не подвергнут никаким ограничениям и тренируется в обычном режиме.

Ранее сообщалось, что Шубенкова нет в списках временно отстраненных атлетов AIU.