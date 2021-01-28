«Тоттенхэм» заинтересован в приобретении экс-игрока «Спартака»

Лондонский «Тоттенхэм Хотспур» заинтересован в приобретении защитника «Наполи» Николы Максимовича, сообщает The Sun.

По информации издания, английский клуб рассчитывает подписать контракт с футболистом летом, когда он выйдет на рынок свободных агентов. Отмечается, что на игрока также претендует римский «Лацио».

В 2018 году защитник выступал на правах аренды за московский «Спартак». В составе красно-белых он провел девять матчей.

В нынешнем сезоне Максимович принял участие в 14 матчах, в которых не отметился результативными действиями.

Ранее сообщалось, что «Тоттенхэм» планирует приобрести защитника мадридского «Реала» Эдера Милитау.