Более половины японских компаний выступили за проведение Игр в Токио

Большая часть крупных японских компаний поддерживает проведение летних Олимпийских игр — 2020 в Токио этим летом, сообщает NHK.

Согласно опросу, 48 из 100 представителей компаний считают, что Олимпиаду стоит провести в сокращенном масштабе. Еще 13 фирм выступают за то, чтобы Игры прошли в формате, наиболее близком к обычному.

36 компаний не дали ответа, так как считают, что в нынешней ситуации невозможно делать прогнозы. И только оставшиеся три выступили за перенос или отмену соревнований.

Олимпийские игры в Токио должны пройти с 23 июля по 8 августа 2021 года.

Ранее сообщалось, что Япония рассчитывает на поддержку других стран при проведении Олимпиады.