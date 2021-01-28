Уткин отреагировал на победный гол Миранчука в матче Кубка Италии

Блогер Василий Уткин высказался об игре полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука в матче 1/4 финала Кубка Италии против римского «Лацио».

Встреча, прошедшая в Бергамо, завершилась со счетом 3:2 в пользу хозяев. Российский футболист стал автором победного гола.

«Миранчук прекрасен. Я не удивлен. Не поддерживал дискуссию «а почему он не играет». По всему было видно — он в форме, от него можно без спичек зажигать было», — написал Уткин в Telegram.

Ранее «Аталанта» на русском языке отпраздновала гол Миранчука.