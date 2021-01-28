Газизов не удивился переходу Кокорина в «Фиорентину»

Бывший генеральный директор московского «Спартака» Шамиль Газизов не удивился переходу нападающего Александра Кокорина в «Фиорентину». Об этом сообщает «СЭ».

По его мнению, 29-летний форвард обладает необходимыми профессиональными качествами, которые способны помочь ему заиграть в Серии А.

Газизов отметил, что Кокорин не смог заиграть в «Спартаке» из-за череды травм и выразил надежду, что в новом клубе его здоровье будет на высоте.

Ранее сообщалось, что в очередном матче 20-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) «Эвертон» сыграл вничью с «Лестер Сити».