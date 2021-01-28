«Аталанта» на русском языке отпраздновала гол Миранчука

Пресс-служба итальянской «Аталанты» отпраздновала гол полузащитника Алексея Миранчука в четвертьфинальном матче Кубка Италии против римского «Лацио», выложив в Instagram пост с его фотографией на русском языке.

«Леша!!! ��������» — отреагировала бергамская команда на забитый 25-летним россиянином мяч.

Напомним, что за выход в финал подопечные Джанпьеро Гасперини поборются с победителем пары «Наполи» — «Специя».

Ранее сообщалось, что бывший генеральный директор московского «Спартака» Шамиль Газизов не удивился переходу нападающего Александра Кокорина в «Фиорентину».