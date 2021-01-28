Писарев упрекнул Кокорина за уход в «Фиорентину» на понижение зарплаты

Бывший главный тренер молодежной сборной России Николай Писарев высказался о переходе нападающего Александра Кокорина в «Фиорентину». Об этом сообщает Sport24.

По его словам, то, что 29-летний форвард ушел из московского «Спартака» на понижение зарплаты, не очень хорошо для его будущего.

Специалист отметил, что итальянский чемпионат является специфическим, и предсказать перспективы россиянина в «Фиорентине» непросто.

«Если ему удастся найти для себя подходящую среду и вдохновение, то все получится», — заявил Писарев.

Ранее сообщалось, что «Аталанта» из Бергамо обыграла римский «Лацио» в матче 1/4 финала Кубка Италии.