Гасперини прокомментировал выход «Аталанты» в полуфинал Кубка Италии

Главный тренер «Аталанты» Джанпьеро Гасперини прокомментировал выход своей команды в полуфинал Кубка Италии после победы над «Лацио» (3:2). Об этом сообщает Football Italia.

По его словам, игра против «орлов» получилась веселой и захватывающей.

Специалист отметил, что его подопечным в первом тайме не удавалось показывать качественный футбол, из-за чего бергамаски допускали много ошибок.

Также Гасперини заявил, что хочет пройти в турнире как можно дальше.

Ранее сообщалось, что бывший генеральный директор московского «Спартака» Шамиль Газизов не удивился переходу нападающего Александра Кокорина в «Фиорентину».