Кокорин прокомментировал переход в «Фиорентину»

Итальянская «Фиорентина» объявила о переходе российского нападающего Александра Кокорина из московского «Спартака».

Отметим, что нападающий подписал с итальянским клубом контракт до 2024 года.

Напомним, что «Фиорентина» заплатила «Спартаку» за переход Кокорина €4,5 млн.

Кокорин прокомментировал свой переход на пресс-конференции.

«Я хочу поприветствовать всех. Спасибо большое спортивному директору за представление. Я счастлив здесь быть, постараюсь показать самые лучшие качества. Надеюсь, что буду побеждать с «Фиорентиной» и завоевывать трофеи», — цитирует Кокорина официальный Twitter итальянского клуба.

После 19 туров итальянской Серии A «Фиорентина» набрала 21 очко и расположилась на 12-м месте в турнирной таблице.

Ранее Кокорин провел первую тренировку в итальянском клубе.

