Сборная России выступит на ЧМ по биатлону под флагом СБР и гимном IBU
Карен Саркисян
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Сборная России выступит на чемпионате мира по биатлону под флагом Союза биатлонистов России (СБР) и гимном Международного союза биатлонистов (IBU). Об этом сообщает ТАСС.
По информации источника, национальная команда России выступит под названием RBU (Russian Biathlon Union).
Напомним, что ЧМ пройдет с 10 по 21 февраля в Поклюке (Словения).
Ранее Куклина взяла бронзу в индивидуальной гонке на ЧЕ по биатлону.