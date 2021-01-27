Две теннисистки из России пожизненно дисквалифицированы за договорные матчи

Российские теннисистки София Дмитриева и Алия Мердеева пожизненно дисквалифицированы за участие в договорных матчах, сообщается на официальном сайте Tennis Integrity Agency.

Отмечается, что спортсменкам также запрещено посещать теннисные соревнования.

В ходе расследования было доказано, что Мердеева участвовала в двух договорных матчах. Дмитриева причастна к шести эпизодам договорных встреч. Также она была обвинена в отказе от сотрудничества со следствием.

Ранее бывшие футболисты самарских «Крыльев Советов» Карен Дохоян, Виталий Булыга, а также Денис Ковба рассказали, как бывший спортивный директор команды Авалу Шамханов в 2006 году приказал игрокам сдать игру.