Федун отреагировал на переход Кокорина в «Фиорентину»

Владелец московского «Спартака» Леонид Федун высказался о переходе нападающего Александра Кокорина в «Фиорентину».

Функционер заявил, что клуб пожелал футболисту удачи.

«Очень рады за него, для Кокорина — это большой вызов. Надеемся, что он достойно будет представлять Российской премьер-лиги (РПЛ). У нас мало спортсменов, которые находятся за пределами России, поэтому мы всячески поддержали стремление Саши», — цитирует Федуна «Спорт-Экспресс».

Кокорин перешел в «Спартак» летом 2020 года на правах свободного агента. В нынешнем сезоне чемпионата России он принял участие в восьми матчах, в которых забил два мяча и отдал одну результативную передачу.

Ранее Кокорин обратился к болельщикам «Спартака».