«Иртыш» отреагировал на гибель бывшего футболиста

Пресс-служба омского «Иртыша» подтвердила гибель бывшего полузащитника Егора Дробыша.

27 января появилась информация, что экс-футболист команды был убит от ножевого ранения.

«Сегодня ночью на 22-м году жизни трагически погиб экс-игрок молодежного и основного составов «Иртыша» Егор Дробыш», — говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте команды.

Клуб выразил соболезнования родным и близким погибшего.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на УМВД России по Омской области, тело Дробыша было найдено с ножевыми ранениями около 23.20 мск. Следственное управление СК РФ по Омской области возбудило уголовные дела по фактам убийства и покушения на убийство.

Ранее сообщалось, что друг Дробыша с ножевыми ранениями находится в реанимации.