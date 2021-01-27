Хет-трик Пасиоретти не спас «Вегас» от поражения в матче с «Сент-Луисом»
Антон Борисов
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«Сент-Луис Блюз» в серии буллитов переиграл «Вегас Голден Найтс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Встреча, прошедшая в Парадайсе, завершилась со счетом 5:4 в пользу гостей. В составе победителей дубль оформил Дэвид Перрон, также отличились Джейден Шварц и Джордан Кайру. Победный буллит реализовал Брэйден Шенн.
У хозяев хет-трик в активе Макса Пасиоретти, еще одну шайбу забросил Алекс Так.
29 января команды вновь встретятся в Парадайсе.
Ранее сообщалось, что «Нэшвилл Предаторз» оказался сильнее «Чикаго Блэкхоукс».
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Вегас Голден Найтс» (Парадайс, США) — «Сент-Луис Блюз» (Сент-Луис, США) — 4:5 (1:3, 1:1, 2:0, 0:0, 0:1)